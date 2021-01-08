الاتحاد الأوروبي يشتري 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشترى الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت أورسولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اشترت نحو 300 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتي فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، علاوة على الـ300 مليون جرعة التي تم شرائها بالفعل.

وأفادت دراسة أجرتها شركة فايزر الأمريكية أن اللقاح الذي طورته مع شركة بيونتيك للوقاية من كورونا فعال فيما يبدو مع السلالات الجديدة.

وتشير الدراسة، التي أجرتها فايزر وعلماء من الفرع الطبي لجامعة تكساس ولم تخضع للمراجعة بعد، إلى أن اللقاح فعال في تحييد الفيروس.

وقال فيل دورميتسر، أحد كبار علماء اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، إن التحور قد يكون السبب في زيادة قابلية الانتشار وإنه كان هناك قلق من أنه قد يجعل الفيروس يفلت من تحييد الأجسام المضادة التي يحفزها اللقاح.

وأجريت الدراسة على عينات دم مأخوذة من أشخاص تلقوا اللقاح. ونتائجها محدودة ، لأنها لا تنظر في المجموعة الكاملة من التحورات التي رصدت في السلالات الجديدة للفيروس سريع الانتشار.

وقال دورميتسر إن من المشجع أن اللقاح يبدو فعالا في مواجهة التحور، بالإضافة إلى 15 تحورا آخر سبق واختبرت الشركة اللقاح معها.