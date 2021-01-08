صحة ورشاقة

الصحة العالمية تكشف موعد تلقي الدول الفقيرة للقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحّة العالميّة أن الدول الأكثر فقراً ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد "كوفيد-19" بين نهاية يناير/كانون الثاني الجاري ومنتصف فبراير/شباط المقبل.

وقالت كيت أوبراين، مسؤولة اللقاحات في المنظمة خلال مناظرة نظمتها "الصحة العالمية" على الإنترنت إنّ برنامج "كوفاكس" أبرم اتفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ويهدف برنامج "كوفاكس" الدولي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضد .

ويسعى "كوفاكس" إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20% من السكان في كل البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا