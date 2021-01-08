شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكة شتوية تساعدك على تعزيز مناعتك وتحسين صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز موسم الشتاء بالعديد من الفواكه الشتوية الغنية بالفيتامينات والقيمة الغذائية التى تمنحك فوائدة عديدة تعزز مناعتك وأعضاء جسمك خلال الطقس البارد، خاصة فى ظل الجائحة العالمية، لذا نقدم خلال السطور التالية أبرز 5 أطعمة شتوية تحميك من الأمراض المختلفة وفقا لتقرير نشر فى موقع تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

التفاح

يعتبر التفاح من أفضل الفواكه التي يجب تناولها في نظام غذائي صحي، غني بمضادات الأكسدة المختلفة، والتي تساعد في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر أو مرض باركنسون.

التوت البري

التوت البري مفيد أيضا للدماغ لأنه يلامس حمض أورسوليك للمساعدة في حماية الدماغ من الإصابة أو الاضطرابات، ومن المعروف أيضًا أن التوت البري يحسن الذاكرة والتوازن والتنسيق.



التوت البري

السبانخ

السبانخ هو طعام الشتاء المثالي، غنية بالمغذيات والمعادن مثل حمض الفوليك والبروتين والمغنيسيوم والفيتامينات B و C، لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر اضطرابات الدماغ، حمض الفوليك مهم جدًا أيضًا للمساعدة في تقليل مخاطر النسيان ومرض الزهايمر.



السبانخ

البيض

يمكن استهلاك البيض على مدار العام، ولكن بسبب خصائصه، يفضل في فصل الشتاء وفي الأماكن ذات المناخ البارد، يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الإصابة أو الاضطرابات، البيض هو على أي حال إضافة رائعة للنظام الغذائي لفقدان الوزن ، وتحسين صحة القلب ، وصحة العضلات.



البيض

قرع العسل

القرع العسل يتكون من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات أ ، ب ، ج البوتاسيوم والمغنيسيوم ، والتى تساعد على تحسين وظائف المخ، وتقليل التوتر والقلق، حتى بذور الفاكهة غنية بالمواد المغذية.