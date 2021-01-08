شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الفوبيا فى الشتاء والبرد ..منها الخوف من الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الفوبيا" من المشكلات النفسية التي تواجه الكثيرين والتي تختلف وفقا لمخاوف كل شخص من أشياء معينة مثل الحيوانات أو أصوات محددة، إلا أن فوبيا الشتاء تعد أيضا من الأمراض النفسية التي تصيب البعض خلال فصل الشتاء، نتيجة شعور الشخص المصاب بقلق زائد تحول بمرور الوقت إلى حالة من الهلع تجاه بعض الأشياء الخاصة بهذا الطقس البارد.

وكشف تقرير نشر في موقع indiatimes، عن بعض أنواع "الفوبيا" التي تتعلق بفصل الشتاء كالتالى:

1.الفوبيا من الهواء:

والتي يطلق عليها "الأنيموفوبيا"، المعروف أيضًا باسم فوبيا المرتفعات، حيث يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذا الرهاب بالخوف من الرياح أو العواصف، بينما يخشى الآخرون ابتلاع الهواء.

2.فوبيا الثلج:

ويخشى الشخص في تلك الحالة من تساقط الثلوج، حيث يعانى عند رؤية الثلج من أعراض فسيولوجية مثل سرعة ضربات القلب والارتجاف وضيق التنفس واضطراب المعدة والتعرق والارتجاف.

3.الخوف من البرد

الخوف من البرد الذي يشار إليه أيضًا باسم رهاب البرد ، حيث يخشى الأشخاص من لمس الأشياء الباردة أو درجات الحرارة الباردة.

4. الخوف من القيادة في الشتاء:

هؤلاء المصابون يخشون القيادة في ظل الطقس البارد والرياح، حيث يفضل معظمهم الجلوس في المنزل بدلاً من الخروج، لاعتقادهم أنهم سيتعرضون للأذى ويطلق عليها رهاب الذقن .

5.الخوف من القيء

يصاحب فصل الشتاء العديد من الأمراض المعوية والتي تصيب الجهاز الهضمى بشكل عام، مثل البرد والأنفلونزا واضطراب المعدة، والقيء الذى يمثل فوبيا نتيجة الخوف من القيء المستمر.