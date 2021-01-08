شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يكون الشوفان خيارك الأفضل للحصول على وزن مثالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشوفان الخيار الصحى الأول لوجبة الفطار فى العديد من الدول، نظرا لأنه يحتوى على فوائد صحية عديدة تتمثل فى قدرته على الحصول على وزن مثالى لما يتضمنه من مزيج صحى من الألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتين، حيث يحتوى دقيق الشوفان على العديد من العناصر الغذائية مثل الماغنيسيوم والزنك والألياف الذى يسهم فى خفض مستويات الكوليسترول بالدم وإنقاص الوزن، وفقًا لتقرير نشر فى موقع "insider".

ما فوائد الشوفان ؟

تتعدد فوائد الشوفان الصحية لكنها تمنحك الشعور بالشبع وتقلل من ارتفاع نسبة السكر بالدم ويقلل من الإنسولين، وجميعها خصائص تساعد على الشعور بالشبع والتوقف عن الأكل وهو أمر مفيد جدًا لإنقاص الوزن.

ما أنواع الشوفان وما أكثر الأنواع الغنية بالفوائد الصحية؟

هناك عدة أنواع للشوفان يصنع منها الدقيق الخاص به، مثل الشوفان المقطوع بالفولاذ أو الشوفان الأيرلندى والشوفان الأسكتلندى والشوفان الملفوف أو القديم والشوفان السريع أو الفورى، ويعتبر أفضل هذه الأنواع الشوفان المقطّع بالفولاذ والملفوف فهو مفيد أكثر للصحة العامة.

ما مزايا دقيق الشوفان في انقاص الوزن؟

- على الرغم من عدم وجود بحث يربط بشكل مباشر بين تناول دقيق الشوفان وفقدان الوزن، فقد وجدت الدراسات أنه فعال للتحكم فى الشهية، حيث إن مكوناته ومحتواه الغذائى يجعله إضافة مثالية للدايت، كما أنه يحتوى على مزيج صحى من الألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتين النباتى، مما يساعد على تنظيم حركات الأمعاء، حيث تعمل الألياف الغذائية التى يحتويها خاصة الألياف القابلة للذوبان على تليين البراز وتسهيل مروره، كما أنه يساعد فى الحفاظ على نسبة السكر فى الدم من الارتفاع.

كيف تتناول دقيق الشوفان لتحقق منه الاستفادة فى انقاص الوزن ؟

- لا تضيف الكثير من السكر والخلطات، التي تحتوى على سعرات حرارية لأنها تتراكم بسرعة لكن اعتمد على الفاكهة بدلًا من ذلك مثل العنب، وانتبه إلى الكمية التى تتناولها من دقيق الشوفان وهو ما يتحدد بناء على عمرك وطولك ووزنك ومستوى نشاطك البدنى، فقد يكون كوب واحد أو أكثر من الشوفان كافيا، ولابد من تجنب تناول الشوفان الفورى لأنه يحتوى على نسبة أعلى من السكر مقارنة بالأنواع الأخرى ونسبة أقل من الألياف ما قد يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم.