كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 87.42 مليون ووفيات قياسية بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 87.42 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

إصابات ألمانيا ترتفع لـ31849

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 31849 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و866887.

وكشف إحصاء المعهد أنه تم رصد 1188 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا تصل حصيلة الوفيات إلى 38795.





13734 إصابة جديدة بالمكسيك و1044 وفاة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 13734 إصابة جديدة بكورونا و1044 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و493 ألفاً و569 إصابة و131 ألفاً و31 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.





وفيات البرازيل تتجاوز 200 ألف

قالت وزارة الصحة في البرازيل إن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 200 ألف، الخميس، بينما تسارعت الإصابات اليومية إلى 87843، في زيادة قياسية بعد عطلات نهاية العام.

وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 1524 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24.

وأصيب أكثر من ثمانية ملايين بالعدوى منذ بدء الجائحة، بينما توفي 200498.





1219 إصابة جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، مقارنة مع 1007 إصابات و57 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 146809 حالة من ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و8029 حالة وفاة".





حصيلة وفيات قياسية بأمريكا

سجّلت الولايات المتّحدة، الخميس، رقماً قياسياً جديداً للوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ نحو 4 آلاف وفاة.

وفي الوقت نفسه، سجّلت البلاد أكثر من 265 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وفقاً لحصيلة جامعة جونز "هوبكنز" المرجعية.

والرقمان القياسيان السابقان للوفيات خلال يوم واحد في الولايات المتحدة كانا قد سُجّلا الثلاثاء (3936 وفاة) والخميس (3998) وفاة.

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات منذ بداية الجائحة، حيث يشغل حالياً أكثر من 132 ألف مريض أسرّةً بسبب إصابتهم بالفيروس، حسب إحصاءات "كوفيد تراكنج بروجكت" الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يوميًا.

ولم يسبق للبلاد أن سجّلت هذا العدد من الإصابات الجديدة بالفيروس سوى في الأسبوع الأوّل من عام 2021، حسب المصدر نفسه.

ويثير الوضع القلق، خصوصاً في جنوب البلاد وغربها، وفي لوس أنجلوس، يموت شخص من جراء "كوفيد-19" كل 15 دقيقة.

وفي المجموع، سجّلت الولايات المتّحدة 21.5 مليون إصابة بالفيروس ونحو 365 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.





53 إصابة جديدة بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة في بيان أنه بذلك وصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء التفشي إلى 87331، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



