شكرا لقرائتكم خبر عن "شوربة الكرنب" vs الريجيم.. تنقص وزنك وتحارب الدهون بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر شوربة الكرنب من الطرق المتبعة لإنقاص الوزن فى وقت سريع، فهى من أقدم الحميات الغذائية والتى نشأت فى خمسينيات القرن الماضى، حيث يقوم النظام الغذائى لشوربة الكرنب على استهلاك كميات غير محدودة منها بجانب كميات صغيرة من الأطعمة الأخرى المدرجة فى هذا النظام الذى يوصف بالصارم، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

فيما يلى.. النظام الغذائى لإنقاص الوزن والقائم على شوربة الكرنب خلال أسبوع:

اليوم الأول: شوربة الكرنب مع الفواكه النيئة (لكن بدون موز).

اليوم الثاني: شوربة الكرنب مع الخضروات النيئة أو المطبوخة وليست البطاطس.

اليوم الثالث: شوربة الكرنب مع الفواكه والخضروات النيئة، ولكن بدون موز أو بطاطس.

اليوم الرابع: شوربة الكرنب مع الحليب الخالى من الدسم وثمانى حبات موز.

اليوم الخامس: شوربة الكرنب وست حبات طماطم ونصف فرخة أو لحم بقرى.

اليوم السادس: شوربة الكرنب مع لحم بقرى وخضروات غير محدودة (باستثناء البطاطس).

الخليج 365: شوربة الكرنب مع الأرز البنى وعصير الفاكهة الخالى من السكر.

إيجابيات شوربة الكرنب لإنقاص الوزن:

- يعتبر الكرنب من عائلة الخضروات الصليبية ويحتوي على فيتامينات E وC، وهما من مضادات الأكسدة التى تحمى الخلايا من التلف وتعمل على الوقاية من أمراض سرطان الثدى والقولون والمستقيم.

- يحتوى الكرنب على نسبة عالية من الألياف وهو أمر جيد يساعد فى فقدان الوزن لأنه يسبب الشعور بالشبع، كما تساعد الألياف الغذائية على خفض نسبة الكوليسترول بالجسم.

- شوربة الكرنب غير مكلفة نسبيًا مقارنة بأنظمة الريجيم الأخرى، نظرًا لانخفاض سعر الكرنب وقلة المكونات المطلوبة معه.

سلبيات شوربة الكرنب لإنقاص الوزن:

- يسبب الكرنب عادة انتفاخ البطن بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، كما يحتوى على مادة رافينوز، وهو سكر معقد يصعب هضمه، وكلاهما يمكن أن يجعلك تشعر بعدم باضطرابات بالمعدة

- يصنف هذا النظام الغذائى بأنه صارم لأنه لا يسمح إلا بالأطعمة الخفيفة نسبيًا، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، يجب تجنب هذه الأنظمة الغذائية الصارمة لأن العناصر الغذائية الأساسية مفقودة فيها.

- قد يسبب هذا النظام الغذائى الضعف والتعب بسبب قلة السعرات الحرارية وانخفاض تناول البروتين.

- قد يؤدى إلى فقدان العضلات لأنه برنامج سريع لإنقاص الوزن، حيث يعتمد على فقدان الوزن المائى ويؤدى إلى ضمور العضلات، معظم الوزن المفقود فى هذا النظام الغذائى هو وزن الماء ومن المرجح أن يتم استعادته بمجرد أن يعود الشخص لتناول الطعام الطبيعى.

- تحتوى شوربة الكرنب على كميات عالية من الصوديوم وهو ما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.