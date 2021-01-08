شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح تساعدك على ممارسة الرياضة بأقل تكلفة خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل ممارسة الرياضة من أهم أنماط الحياة التى يجب إدراجها فى يومك، للحفاظ على صحتك البدينة والنفسية والحصول على جسد رشيق، كما أنها درع وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لذا نقدم اليك أهم 4 نصائح تمكنك من ممارسة التمارين الرياضية بشكل أفضل وبأقل تكلفة وفقا لما نشره موقع medicalxpress والتى تشمل:

1.وضع خطة لممارسة الرياضة:

ضع خريطة محددة تمكنك من إدارة وقتك جيدا لممارسة التمارين الرياضية، من خلال تحديد أوقات محددة فى بداية يومك لممارسة التمارين المختلفة بجانب تحديد وقت للراحة لمنع الإفراط في التدريب.

2.الجرى

رياضة الجري من أهم التمارين التى تمنحك الحيوية والنشاط والقدرة على استعادة طاقتك بأقل التكاليف، كما أنه يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وكثافة العظام.



الجرى

3. البحث عن شريك يمارس معك التمارين المختلفة:

تعد برامج التمارين الرياضية المشتركة من أكثر المبادرات التى تمكنك من الحفاظ على ممارسة الرياضة باستمرار، حيث اتجهت الصالات الرياضية بانجلترا إلى اطلاق تلك المبادرة خلال جائحة كورونا، والتى تعتمد على مشاهدة التمارين الرياضية على موقع اليوتيوب وتنفيذها، نظرا لأنها تعتمد على التحفيز وتكون زهيدة التكلفة ايضا.

4.ممارسة الرياضة فى أماكن جديدة

اختيار مناطق جديدة لممارسة الرياضة بها تعد من أكثرالاشياء التى تجعلك حريصا على القيام بها كما أنها تعد حيلة زهيدة التكلفة خاصة لو قررت ممارسة حصتك الرياضية فى الهواء الطلق.