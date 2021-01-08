شكرا لقرائتكم خبر عن فول الصويا والشيكولاتة الداكنة يساعدان على مواجهة مشاكل الأرق وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلة النوم المستمرة من أكثر المشاكل التى تؤرق العديد والتى ينتج عنها سلسلة من المشاكل الصحية، بما فى ذلك السمنة وأمراض القلب والسكرى، وتعتبر الطريقة الأكثر فعالية لعلاج قلة النوم هى إصلاح جوانب نمط حياتك، وفقًا لتقرير نشر فى صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية.

وأكد التقرير على وجود علاقة بين اتباع نظام غذائى صحى والنوم الجيد ليلاً، حيث تم التوصل إلى ارتباطات كبيرة مع فول الصويا والحبوب الكاملة واللحوم المصنعة والخضراوات الورقية، بالاضافة إلى قدرة الشيكولاتة الداكنة والتوابل ومنتجات الألبان والمنتجات الغنية بالدهون والسكر والفاصوليا والكربوهيدرات بتحسين جودة النوم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن هناك نصائح أخرى تساعد على النوم عدد ساعات منتظمة وبشكل جيد خاصة ليلًا، أهمها الحركة من خلال ممارسة التمارين الرياضية مثل الجرى، بالإضافة إلى تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال.



من جانبها، تشير مؤسسة النوم الوطنية (NSF) إلى أن أى حركة قد تحسن النوم، موضحة أن الشباب عادة ما يحتاجون إلى تمارين أكثر من كبار السن، ويفضل القيام بالتمارين في فترة ما بعد الظهر وبداية المساء، حيث يساهم ذلك كثيرًا فى تحسين جودة النوم، إلا أنها حذرت من ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة لأنها تزيد من هرمونات التوتر ما قد يؤدى إلى تفاقم مشاكل النوم.

أوصت مؤسسة النوم الوطنية بضرورة الحفاظ على عدد ساعات نوم منتظمة والتى تحافظ بدورها على إعادة ضبط الجسم.