شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر ظهور طفرات جديدة لكورونا على مستقبل اللقاحات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت التساؤلات تطرح حول مدى تأثير ظهور الطفرات الجديدة من فيروس كورونا على مستقبل اللقاحات التى ظهرت أواخر العام الماضى، خاصة بعد ظهور نوعين جديدين من فيروس كورونا، الأمر الذى يضع عائقا أمام فاعلية اللقاحات التى ظهرت مؤخرا للتصدى لتلك الجائحة التى مازالت تهدد حياة الملايين.

ووفقا لشبكة " CNN"، تم تحديد سلالة أولى لأول مرة في بريطانيا، ثم بدأت في الظهور في عدة أنحاء من العالم، بينما كان الباحثون قلقين في البداية من أنه ربما يكون قد تغير بما يكفي لتجنب الحماية التي توفرها لقاحات فيروس كورونا، تشير الأدلة إلى أنها لم تتغير.

لكن البديل الجديد الثاني الذي شوهد لأول مرة في جنوب إفريقيا قد يحمل تغييرات من شأنها أن تساعد الفيروس على الإفلات جزئيًا على الأقل من المناعة التي توفرها بعض اللقاحات الحالية.



طفرات كورونا واللقاحات

يتعلق الأمر بمكان التغييرات وكيف تؤثر على شكل ووظيفة الفيروس، وتستهدف جميع اللقاحات الحالية ما يعرف بالبروتين الشائك - البنية التي يستخدمها الفيروس للوصول إلى الخلايا التي يهاجمها.

قال الدكتور بادي كريش، اختصاصي الأمراض المعدية للأطفال في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، والذي يساعد في قيادة التجارب السريرية هناك للقاحات فيروس كورونا: "هذا البروتين مهم جدًا لدرجة أنه يتم عرضه دائمًا، ومن المنطقي أن يركز نظام المناعة لدينا على هذا الجزء المهم من الفيروس."

وهو جزء معروف للغاية من الفيروس، واللقاحات قيد التطوير تهدف جميعها إلى تدريب الجسم على التعرف على هذا العلم ومهاجمته.يمكن أن تساعد الطفرات التي تغير الطريقة التي يظهر بها البروتين المرتفع أيضًا على الاختباء من ذراعي الجهاز المناعي - الأجسام المضادة التي ترتبط بالفيروس وتمنعه ​​من الالتصاق بالخلايا ، وكذلك الخلايا التائية التي تهاجم الفيروس.

وقال كريش لشبكة سي إن إن: "يمكن أن تكون هناك طفرات في بروتين سبايك تغيره بطريقة لا تكون فيها أجسامنا المضادة جيدة، لكن لم نر هذا يحدث بعد".

كانت هناك مخاوف من أن مجموعة من الطفرات التي تم تحديدها لأول مرة في إنجلترا - والتي يُرى الآن أنها ظهرت في جميع أنحاء العالم - قد تساعد الفيروس التاجي على التهرب من اللقاحات، لكن الأدلة تشير الآن إلى أنه بينما يبدو أن هذه الطفرات جعلت الفيروس أكثر عدوى، إلا أنها لم تؤثر على ما إذا كان الجهاز المناعي قادرًا على التعرف عليه.

ومع ذلك ، فإن البديل الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا هو أكثر إثارة للقلق، حيث يحتوي على طفرات في مكان معين على بروتين سبايك ، يسمى E484 من قبل علماء الوراثة الفيروسية ، والتي تؤثر على ما إذا كان الجهاز المناعي قادرًا على تحييد الفيروس.وجدت العديد من الدراسات أن الطفرات هناك يمكن أن تقلل من نشاط التعادل بما يصل إلى 10 أضعاف.

لكن استجابة جهاز المناعة البشرية المعقدة قد تسمح للجسم بمنع الفيروس من مجموعة متنوعة من الاتجاهات الأخرى، في حين أن الطفرة يمكن أن تحبط الأجسام المضادة التي تركز على تلك القطعة المعينة من بروتين السنبلة ، فإنها لن تؤثر على الأجسام المضادة المدربة على البحث عن أجزاء أخرى من الفيروس.