شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تساعد فى الوقاية من السرطان.. منها الكركم والجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا توجد مكونات غذائية نموذجية يمكن أن تمنع السرطان، ولكن وفقا لتقرير موقع Onlymyhealth، فإن المزيج الصحي والمتوازن من المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على وزن صحي للجسم وتنمية المناعة.

1 . التوت

يساعد وجود الأصباغ أو الأنثوسيانين في التوت على الحماية من مخاطر الإصابة بالسرطان وإبطاء عملية الشيخوخة، فالمركبات الموجودة في العنب البري ، والتوت البري ، والتوت، تعمل كمضادات للأكسدة.

من الواضح أن الأنثوسيانين قد يساعد في الحماية من العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، حيث يعمل المركب العجائب في زيادة التعبير عن الإنزيمات الموجودة في خلايا سرطان القولون والمستقيم.

2 . البروكلي

يعتبر البروكلي مصدرًا غنيًا للسلفورافان، وهو مركب نباتي يمكن أن يمنع السرطان، ووفقًا لدراسة أنبوب الاختبار، قللت كمية السلفورافان لاحقًا من حجم وعدد خلايا سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 75٪.

نجحت الدراسات التي أُجريت في اليابان والسويد وهولندا وليتوانيا في إثبات قدرة الجزر على الحد من سرطان المعدة.

3 . الجزر

واكتشف البحث فوائد استهلاك الجزر لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 26 %، ويحد الجزر أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المعدة ، وهي حالة يهاجم فيها السرطان الجزء العلوي من المعدة ، وهو القلب.

مركب إينوزيتول بنتاكيفوسفات الموجود في الفول والمكسرات والحبوب يمنع إنزيم مشابه (فوسفوينوزيتيد 3-كيناز) يشارك في نمو الورم، وتشير النتائج المنشورة في مجلة Cancer Research إلى اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يحد من نمو السرطان.

4 . الفاصوليا5 . المكسرات

يرتبط استهلاك المكسرات ارتباطًا مباشرًا بتقييد خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وترتبط زيادة استهلاك المكسرات بمخاطر محدودة للإصابة بالأمراض المزمنة الرئيسية ومرض السكري من النوع الثاني.

6 . زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون الصحي والقائم على الجودة على ما يكفي من مضادات الأكسدة التي توفر فوائد للقلب والأوعية الدموية ومضادة للسرطان.

7 . الكركم

الكركم غني بالكركمين ، والذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وخصائص مكافحة السرطان، وتشير الدراسات المعملية إلى أن المركب يمكن أن يعمل ضد سرطان الرئة والثدي والبروستاتا والقولون.

وجدت دراسة أجريت على الأشخاص المصابين بسرطان القولون والمستقيم أن الكركمين قد يساعد في إبطاء تقدم المرض.