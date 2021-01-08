شكرا لقرائتكم خبر عن هل العطس من أعراض فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتشابه معظم علامات وأعراض فيروس كورونا بالأمراض الأخرى مثل الأنفلونزا ونزلات البرد والحساسية الموسمية، ويمكن أن يرتبط العطس، مثل الأعراض الأخرى لكورونا بالعديد من الحالات الطبية الأخرى، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، أنك إذا كنت تعاني من العطس فقط كأعراض، فهذا ليس علامة على كورونا إلى جانب ذلك، لا يدرج مركز السيطرة على الأمراض العطس كعرض من أعراض فيروس كورونا.

أسباب أخرى للعطس

وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" فإن العطس هو طرد قوي ولا إرادي للهواء يهدف إلى إزالة المهيجات من أنفك وحلقك، لذا يمكن أن يكون سبب العطس لأسباب أخرى مختلفة بخلاف فيروس كورونا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يعتبر العطس عرضًا شائعًا لنزلات البرد وأعراض الأنفلونزا في بعض الأحيان.

وفي حالة إصابتك بنزلة برد وحمى خفيفة، قد يتبعها التهاب في الحلق وسيلان في الأنف قد يترافق مع العطس وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يحدث العطس أيضًا بسبب الحساسية الموسمية.

وأظهر تحليل مقارن بين فيروس كورونا والحساسية الموسمية أجراتها مراكز السيطرة على الأمراض، أفاد أن العطس يمكن أن يكون عرضًا أكثر احتمالا للحساسية الموسمية من كورونا، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يحدث العطس أيضًا بسبب التغيرات البيئية وفقًا للخبراء، يمكن أن يتسبب الهواء البارد والجاف في تهيج ممرات الأنف مما قد يؤدي إلى العطس إنها حالة شائعة جدًا ، والتي لا يمكن أن تشير وحدها إلى فيروس كورونا في الشخص.

أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا

الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا تشمل:

- حمى

- سعال جاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء وتعب

- عدوى الجهاز الهضمى

- فقدان حاسة الشم والتذوق