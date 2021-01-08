موجز الخليج 365 الاقتصادي.. العجز الأمريكي يتوحش وجنون بيتكوين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

تجاوز سعر صرف عملة بتكوين الرقمية المشفرة، الخميس، للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار ليرتفع عشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام.

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أصبح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الخميس، أغنى رجل في العالم، بعدما تخطى جيف بيزوس، مؤسس أمازون.

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، بفعل صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وافق مجلس الوزراء السوداني، على موازنة البلاد عام 2021، والتي تتضمن الاستمرار في الدعم، ومخصصات للتعليم أكبر من الدفاع لأول مرة.

وسط تنافس حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين على الكونجرس الأمريكي، فأين تميل كفة البورصة بعد حسم الديمقراطي جو بايدن انتخابات الرئاسة؟



حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بأن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي.

تشكل الموجة الثانية من كورونا أكبر عقبة أمام شركات السياحة المصرية، في نقل المعتمرين المصريين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.



ارتفعت أسعار النفط، في تداولات الخميس، على الرغم من القلاقل السياسية في أمريكا، فيما شهد نفط بحر الشمال إقبال كبير بعد الخفض السعودي.

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الخميس 7 يناير 2021، في تعاملات البنوك، وسط شح العملة الأجنبية.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الخميس، مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، وتوقع مزيدا من التحفيز.

يحلم فنزويليون كثيرون بالهروب من الأزمة المستفحلة في بلادهم، من خلال خوض الرحلة الشاقة للانتقال إلى جزر ترينيداد وتوباجو المجاورة.

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الخميس، استخدام طائراتها كرهن للحصول على رأس مال خارجي إضافي، لإنقاذ الشركة من نزيف الخسائر.

