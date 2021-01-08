شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة داخل منزلك تساعدك على التخلص من الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإصابة بمرض فقر الدم "الأنيميا" عندما تنخفض كمية خلايا الدم الحمراء السليمة فى جسمك، وهو ما يشير إلى قلة الأكسجين فى الدم عن المقدار المفترض أن يكون عليه، لأن خلايا الدم الحمراء هى المسئولة عن نقل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، وتشمل علامات الإصابة بـ"الأنيميا" حدوث شحوب بالجلد وتعب مستمر وآلام بالجسم وسرعة ضربات القلب وبرودة اليدين والقدمين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. أفضل 5 علاجات منزلية لفقر الدم "الانيميا":

1- الموز

أحد أنواع الفاكهة التى يعشقها الكثيرون من الناس، نظرًا لأنه يحتوى على قيمة غذائية عالية، حيث يساعد تناول اثنين من الموز يوميًا فى علاج فقر الدم لأنه غنى بعناصر غذائية مهمة مثل فيتامين سى وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد، وكلها تساعد فى علاج فقر الدم من خلال زيادة خلايا الدم الحمراء وعدد الهيموجلوبين فى الجسم.

2- السبانخ

تعد الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مصادر جيدة للحديد مثل السبانخ، خاصة أن الحديد مهم جدًا للوقاية من فقر الدم ويجب أن تكون مستوياته مناسبة بالجسم، تحتوى السبانخ أيضًا على نسبة عالية من الأكسالات التى لديها القدرة على منع امتصاص الحديد.

3- التمر والزبيب

يعتبر التمر والزبيب من المصادر الجيدة جدًا لفيتامين سى والحديد وكلاهما مهم للتعافى من مرض فقر الدم، حيث يساعد فيتامين سى فى امتصاص الحديد بشكل أفضل، فلابد من تناول كمية جيدة من التمر المنقوع والزبيب كل يوم صباحًا لتحسين مستويات الهيموجلوبين، حيث إن الزبيب والتمر والمشمش غنية بالحديد والألياف والفيتامينات ويمكن أن تعزز صحتك.

4- البرتقال والفراولة

يلعب فيتامين سى دورًا مهمًا فى مكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويساعد أيضًا فى امتصاص الحديد بشكل أفضل، وتعتبر الثمار الحمضية مثل البرتقال والفراولة والكيوى والبطيخ والطماطم مفيدة جدًا لأن فيتامين سى الموجود فى هذه الفاكهة بكثرة هو صديقك لامتصاص الحديد، كما أنها مصادر غنية بحمض الفوليك ولابد من الحرص على تناولها يوميًا ولكن ليس على معدة فارغة أو ليلًا لأنها قد تسبب الانتفاخ.

5- حبوب السمسم

يجب تناول بذور السمسم خاصةً الأسود من قبل الشخص المصاب بفقر الدم، حيث تعتبر بذور السمسم الأسود علاج معروف جيدًا للشفاء من الأنيميا، فهى مصدر جيد للكالسيوم والماغنيسيوم والحديد وكل هذه العناصر مهمة للعلاج فقر الدم، حيث يمكنك نقع حفنة من البذور فى كوب من الماء وتركها طوال الليل وتناولها فى الصباح.