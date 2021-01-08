إليك 10 عادات صحية تغيّر حياتك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 01:11 صباحاً - يحتاج الإنسان إلى اتباع عادات صحىة ،تساعده على القيام بتغييرات طفيفة، والالتزام بعادات بسيطة على تحقيق إنجازات كبيرة. وتكفي دقائق معدودة يوميا في ممارسة عادة صحية جديدة على تحقيق نتائج مبهرة.

وفي تقرير نشره موقع “البيت الجيد” (Goodhouse) في نسخته الروسية، تقدم الكاتبة فيرا إيرماكوفا عددا من النصائح والعادات التي يمكن الالتزام بها لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية.

1- ساعة نوم إضافية

النوم الجيد مفيد جدا للجسم، حيث يعزز وظائف القلب والأوعية الدموية، ويساعد على السيطرة على الإجهاد وإبطاء الشيخوخة والحماية من الأمراض.

قد يكون من الصعب على كثيرين الخلود إلى النوم قبل ساعة من الوقت المعتاد، لذلك يمكن أن نبدأ بالذهاب إلى الفراش قبل 15 دقيقة في الأسبوع الأول، ثم نقوم بالشيء ذاته بداية كل أسبوع، حتى نصل إلى ساعة نوم إضافية آخر الشهر. ومن المهم جدا أن نتوقف عن تصفح مواقع التواصل ليلا حتى ننجح في تحقيق هذا الهدف.

2- استخدام واقي الشمس

يحذر أطباء الأمراض الجلدية باستمرار من مخاطر أشعة الشمس، ويُعتبر الاستخدام المنتظم للمستحضرات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية من أفضل الطرق للوقاية من سرطان الجلد.

ويوصى باستخدام منتج طبي ذي جودة عالية، ومن الأفضل وضعه يوميا بغض النظر عن حالة الطقس أو مدة بقائك في الخارج.

3- المشي لتقوية القلب

يؤكد الأطباء أن نمط الحياة له تأثير كبير على احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويعد المشي يوميا بين 15 و30 دقيقة من أكثر الطرق فعالية للوقاية من أمراض القلب. يمكن أن نخصص بعض الوقت صباحا لممارسة مجموعة من التمارين الخفيفة، والمشي لبعض الوقت بعد العودة من العمل مساء لتخفيف التوتر والإجهاد. ينبغي أيضا إجراء فحص للتأكد من سلامة القلب مرة واحدة في العام على الأقل.

4- العناية بالعينين

يُعتبر الخوف من فقدان البصر كليا أو جزئيا من أكثر المخاوف شيوعا، لكن أغلب الناس يتجاهلون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العينين، كما تقول الكاتبة.

ويوصف مارس/آذار بأنه الشهر المثالي لاتباع عادة صحية جديدة، حيث تبدأ فيه درجات الحرارة بالارتفاع وتعود فيه الشمس للظهور باستمرار بعد انقضاء الشتاء، ولابد من ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية. وهذه العادة البسيطة لا تحمي العينين فقط، ولكن أيضًا طبقة الجلد الرقيقة المحيطة بهما.

5- المزيد من الخضراوات والفواكه

يتفق الأطباء على أن تناول 5 حصص (ثمرة فاكهة متوسطة الحجم أو نصف كوب خضار مطبوخ) من الخضار والفواكه الطازجة هو الحد الأدنى المطلوب يوميا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. بإضافة الخضار والفواكه إلى وجباتك بشكل مستمر، سوف تلاحظ بالتأكيد أن صحتك بدأت تتحسن.

6- تقليل السكر

إذا كنت معتادا على تناول القهوة أو الشاي مع السكر، حاول التقليل في الكمية التي تضعها في كل كوب بنسبة 50%. يمكن أيضا استبدال الحلوى ببعض الفاكهة المجففة، وستلاحظ النتائج في وقت وجيز.

7- تناول الطعام في أطباق صغيرة

تشير البحوث إلى أننا نأكل في كثير من الأحيان كميات طعام أكبر من احتياجاتنا بنسبة تصل إلى 20% بسبب الأكل السريع الذي يؤثر على إشارات الشبع التي يرسلها الجسم.

من الضروري أن نحرص على أخذ الوقت الكافي لتناول الوجبات حتى لا نستهلك أكثر من حاجتنا، ويمكن أيضا أن نقلل كمية الطعام من خلال وضعه في أطباق صغيرة.

8- القيام بالفحوصات

يشمل ذلك تحليل الدم والبول، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية للقلب والغدة الدرقية والبطن والحوض، والتأكد من سلامة العيون والأسنان. وبالنسبة للنساء، ينبغي القيام بفحوصات إضافية لدى طبيب الأمراض النسائية.

9- لقاح الإنفلونزا

تشير الكاتبة إلى أن أكتوبر/تشرين الأول يُعتبر أفضل وقت للحصول على تطعيم الإنفلونزا، ويُفضل تلقيه مبكرا قبل انخفاض درجات الحرارة لأن جهاز المناعة يحتاج أسبوعين على الأقل للتفاعل مع اللقاح.

10- دقائق للتأمل يوميا

يتفق الخبراء على أن الإجهاد من أخطر أعداء الصحة، ويُعتبر التأمل -وفقا للكاتبة- أحد أفضل الطرق للتعامل مع التوتر اليومي وتخفيف وطأته وتأثيراته السلبية. وقد أظهرت الدراسات أن التأمل يزيد من إفراز الجسم لهرمون للأوكسيتوسين Oxytocin الذي له دور مقاوم للاكتئاب.