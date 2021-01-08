شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. عدم انتظام معدل ضربات القلب مؤشر لإصابتك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية جديدة نشرت فى موقع "تايمز أوف إنديا"، أن تغيير معدلات ضربات القلب يمكن أن يكون علامة على إصابتك بفيروس كورونا، حيث تبين أن الاصابة بالفيروس التاجى تسهم فى زيادة معدل ضربات قلب بشكل غير منتظم يعادل أكثر من 100 نبضة في الدقيقة.

دور معدل ضربات القلب أثناء الراحة في تحديد أعراض كورونا

وقام تطبيق COVID Symptom Study، وهو مبادرة غير هادفة للربح بدراسة بيانات من أكثر من أربعة ملايين مساهم على مستوى العالم، وقال الباحثون إن معدل ضربات قلب الشخص يمكن أن يحدد ما إذا كان قد أصيب بالفيروس أم لا.

صرح لوسي فوتشيني ، المؤسس المشارك لشركة Evidation Health التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بأن "الارتفاع الهائل في معدل ضربات القلب أثناء الراحة هو مؤشر أكثر حساسية لكورونا وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم أجهزة تتبع للأنشطة، يمكنك أن تطلب منهم الإذن لمشاركة ذلك معلومات لأغراض الفحص، تمامًا مثل قياس درجة الحرارة ".

في تحليل أجرته بيانات Fitbit والأعراض المبلغ عنها ذاتيًا ، وجد أن زيادة معدل ضربات القلب أثناء الراحة كان مؤشرًا على المرض لدى الأشخاص.

طرق قياس معدل ضربات القلب

قدم تطبيق COVID Symptom Study مجموعة من الإرشادات لقياس معدل ضربات القلب من أجل تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بـ COVID أم لا. فيما يلي الخطوات الواجب اتخاذها.

- استرخ لمدة خمس دقائق قبل فحص معدل ضربات قلبك.

- تحقق من نبضك بإصبعك السبابة والوسطى اضغط على الجانب الداخلي من معصمك أو على الجانب الخارجي من القصبة الهوائية أسفل فكك.

- احسب عدد النبضات التي تشعر بها لمدة 60 ثانية ، أو احسب النبضات لمدة 30 ثانية واضربها في اثنتين.

- الإيقاع المنتظم لنبضات القلب الطبيعي

إذا كان معدل ضربات قلبك أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة فهذا يعني أن معدل ضربات قلبك طبيعي.