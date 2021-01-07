أكبر زيادة في وفيات كورونا ببريطانيا منذ أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ثاني أكبر زيادة في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، أن عدد وفيات كورونا ارتفع خلال اليوم الأخير بواقع 1162 حالة وفاة (مقابل 1041 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ 21 أبريل/نيسان عندما تم رصد قفزة غير مسبوقة بواقع 1224 وفاة.



كما سجلت الوزارة 52618 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 62322 إصابة في اليوم السابق، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة مليونين و889419 إصابة مؤكدة منها 78508 وفيات، فيما لا يزال في المستشفيات البريطانية أكثر من 30 ألف مصاب بالعدوى 2821 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد البريطانيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا قرابة 1.3 مليون، فيما تم تطعيم أكثر من 21 ألف مواطن بالجرعة الثانية والأخيرة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضرراً بكورونا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.