مسببات جديدة تزيد خطر الإصابة بنوبات قلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة عن أسباب جديدة تزيد خطر حدوث نوبات قلبية لمرضى القلب.

ونقل موقع "Express" البريطاني تقرير الدراسة التي أكدت وجود مسببات أخرى قادرة على إحداث مشاكل في القلب، من خلال مواد تتفاعل داخل الجسم البشري، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الدكتور المتخصص بالأوعية الدموية والأستاذ بجامعة لانكستر، آدم تايلور، في التقرير أن البكتيريا "السيئة" في الجسم قد تتطور بنشاط وتنتقل إلى مجرى الدم، وهذا ما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية مما يتسبب في نوبة قلبية.

كما أشار الخبير أن الطعم المر في الفم هو إشارة خطيرة، بالإضافة إلى الألم شديد في الأسنان يمكن أن يكون من أعراض النوبة القلبية.