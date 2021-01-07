رضيع يهزم كورونا بعد 70 يوما في المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تماثل رضيع للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد بعدما ظل 70 يوما يخضع للعلاج في مستشفى بفالنسيا (شرقي إسبانيا).

وأوضحت مصادر من المستشفى أن الرضيع ويسمى "بيترو" ولد في أكتوبر/تشرين أول الماضي في حالة جيدة للغاية، واضطر بعدها للاحتجاز بوحدة العناية المركز للأطفال بعدها بأيام بعد إصابته بالمرض.

وتعد هذه "واحدة من الحالات الاستثنائية" التي يصاب فيها طفل بالفيروس، لدرجة نقله لوحدة عناية مركزة.

وأصيب الرضيع بالفيروس في المنزل من شقيقه الذي كان يعاني من "كوفيد-19"، رغم أنه لم تكن تظهر عليه أعراض، وبدأت بعدها حالته في التدهور.

وبعدها على الفور قام والداه بنقله للمستشفى ليحتجز بالعناية المركزة، حيث كان يعاني من مشكلات في الجهاز التنفسي وصعوبات في التغذية لاحقا، ليظل هناك لأكثر من شهرين.

وأصيب ما يقرب من مليوني شخص بفيروس كورونا في إسبانيا، إضافة لوفاة أكثر من 51 ألفا و500 حالة.