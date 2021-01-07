أمريكا تسجل أعلى وفيات بكورونا يوم الهجوم على الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد إحصاء لـ"رويترز" أن جائحة فيروس كورونا المتفشية حصدت أعلى عدد يومي للوفيات في الولايات المتحدة حتى الآن، يوم الأربعاء.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 4000 شخص بينما استحوذت الأحداث التي وقعت في واشنطن يوم الأربعاء على اهتمام البلاد.

وأظهر تحليل رويترز لبيانات الصحة العامة أن عدد حالات دخول المستشفيات بسبب "كوفيد-19"، بلغ 132051، مسجلا رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.

وبينما حاصر ألوف من أنصار الرئيس دونالد ترامب، ومعظمهم بلا كمامات، مبنى الكونجرس تجاوزت حالات الإصابة اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد حاجز 250 ألفا مجددا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21.2 مليون.

وتفاقمت إصابات الفيروس القاتل في معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا، بما فيها منطقة مدينة لوس أنجليس، مما دفع المستشفيات للعمل بأقصى طاقتها الاستيعابية.

وأمر مسؤولو الصحة أوائل هذا الأسبوع بتعليق الجراحات الاختيارية لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل فيما يزيد على 12 مقاطعة في الجنوب والوسط.

وسجلت كل من نيفادا ونيو هامبشير وأوكلاهوما وبنسلفانيا أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد أمس الأربعاء.

وتفاقمت أحدث زيادة في الإصابات بسبب الانتشار السريع للسلالة المتحورة الجديدة السريعة الانتشار من الفيروس والتي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر كانون الأول وانتشرت حاليا في العديد من الولايات الأمريكية بما فيها نيويورك.

وأعلنت وزارة الصحة في بنسلفانيا، الخميس، أول حالة إصابة مؤكدة بسلالة الفيروس الجديدة في مقاطعة دوفين.