شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ٪ من متعافى كورونا يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة صادرة عن فريق بحثى في جامعة ألبرتا بأمريكا الشمالية، إن هناك مضاعفات جديدة قد يسببها فيروس كورونا تتعلق بحدوث اضطرابات بالجهاز الهضمى للمصابين خلال فترة الاصابة، طبقا لتقرير ورد فى مجلة Abdominal Radiology

وأشارت الدراسة إلى أن جائحة فيروس كورونا، والتى تعد أكبر جائحة عالمية منذ أنفلونزا عام 1918، قد ينتج عنها نتائج مدمرة بالجهاز التنفسي، وعلى الجهاز الهضمى أيضا، حيث تبين أن شخصا من كل 5 مرضى مصابين بـفيروس كورونا يصاب بأعراض حادة بالجهاز الهضمى، حيث يعاني المصابون من أعراض معدية معوية مثل الإسهال ومشاكل في الجهاز الهضمي وتورم الكبد وانخفاض السكر ومشاكل في البنكرياس.

وأوضحت الدراسة إن حوالي 30 % من المرضى وكبار السن الذين يخرجون من وحدة العناية المركزة بعد الشفاء يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بعد كورونا، بينما قد تظهر على الصغار أعراض مثل الإسهال.



أعراض الجهاز الهضمى لدى مرضى كورونا

قد تؤثر مشاكل القناة الهضمية على الأشخاص المصابين بعد التعافي

وأكدت الدراسة أن العديد من المصابين بفيروس كورونا، قد يتعرضون الى مضاعفات طويلة المدى جراء الاصابة، تشمل الإصابة بمشاكل صحية متعددة في الجهاز الهضمي، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن أعراض البطن هي عرض شائع لفيروس كورونا، خاصة أن العديد من المرضى ابلغوا عن اصابتهم بمشاكل صحية بعد التعافى، نظرا لارتفاع إنزيمات الكبد بسبب تورم خلايا الكبد، بالإضافة إلى المضاعفات التى تصيب البنكرياس مما يؤدى الى ارتفاع مستويات السكربالدم، انخفاض إنتاج الأنسولين.

وأوضت الدراسة بضرورة خضوع مصابى كورونا إلى أجراء اشعة تصويرية للأجزاء البطن، للكشف عن وجود التهابات داخل الأمعاء الدقيقة والغليظة، وفحص الهواء داخل جدار الأمعاء (الالتهاب الرئوي) وانثقاب الأمعاء، والتى تساعد فى الكشف عن الاصابة بأى مرض متقدم داخل الجهاز الهضمى.

وقدمت الدراسة نصائح للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بعد التعافي يجب أن يأخذوا قسطًا كافيًا من الراحة وشرب الكثير من السوائل، مع تناول مكملات فيتامين C و D والكالسيوم.