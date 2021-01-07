شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى قصور القلب الحاد لديهم ضعف خطر الوفاة عند الإصابة بكورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أنه يجب على المرضى الذين يعانون من قصور القلب اتخاذ المزيد من الاحتياطات ضد فيروس كورونا، حيث توصلت إلى أن المرضى الذين يعانون من قصور القلب الحاد لديهم ضعف خطر التعرض للوفاة جراء مضاعفات فيروس كورونا، وفقًا للبحث الذي نُشر في مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC Heart Failure.





وأكدت الدراسة على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل المرضى الذين يعانون من قصور القلب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور أمارديب داستيدار، استشاري أمراض القلب التداخلية وأحد الباحثين بالدراسة أن النتائج الأولية أكدت على ضرورة أن يكون مرضى قصور القلب ضمن الصفوف الأولى لتناول جرعات التطعيم بلقاح فيروس كورونا، حتى لايتعرضون إلى مضاعفات خطيرة تصل للوفاة فى اغلب الحالات.

وأوضح "يجب اعتبار مرضى قصور القلب من جميع الأعمار مجموعة معرضة لخطر كبير ويجب نصحهم بالحفاظ على مسافة اجتماعية وارتداء قناع للوجه لمنع العدوى."

يشير قصور القلب إلى الضعف التدريجي لوظيفة ضخ القلب مع أعراض ضيق التنفس، وتورم الكاحل، والإرهاق، كما يطلق على التدهور المفاجئ والشديد للأعراض قصور القلب الحاد ، وهي حالة طبية طارئة وتتطلب الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج الوريدي ومراقبة مكثفة.

وفحصت هذه الدراسة معدلات الإحالة لفشل القلب الحاد أثناء جائحة كورونا والوفيات لمدة 30 يومًا وشمل التحليل 283 مريضًا يعانون من قصور حاد في القلب تم إدخالهم إلى قسم أمراض القلب في North Bristol NHS Trust وكان ثلثا المرضى يعانون من قصور القلب المزمن وتدهور حاد.