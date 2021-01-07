قصص للأطفال: زواج الزرافة ..سوسن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 يناير 2021 10:41 مساءً -

قصص الأطفال قبل النوم عادة جميلة تواظب عليها غالبية الأمهات بحب واهتمام، ويسعد بها الأبناء فرحين بقربهم من والدتهم، وحتى يكبر قلبهم بالمعاني الجميلة، وقصة" زواج الزرافة سوسن" تدعو طفلك للتعرف على عالم الحيوانات

الزرافة من الحيوانات المحببة التي تحظى بشعبية كبيرة عند الأطفال ، وتعد من أطول الثدييات في العالم؛ حيث يبلغ طول سيقانها أكثر من 6 أقدام..تنام مدة 20 دقيقة يوميا..وعمرها يصل إلى 10-15 سنة وفي المحميات من 20-25 سنة

وشهرة الزرافة سوسن التي تسكن حديقة الحيوان بالجيزة بدأت على صفحات الجرائد والسوشيال ميديا عندما توفى زوجها "روكا" وبعده ابنها"عزيز" منذ عام وأكثر ، لتعيش سوسن حالة من الوحدة و الاكتئاب.. رغم الفريق البيطري والعمال الذين كانوا يهتمون بصحتها وتوفير الجو المناسب لرعايتها

الزرافة..من أطول الثدييات في العالم

لم يكتف القائمون على الحديقة بمشاركة سوسن حزنها..؛ بدأوا يتواصلون مع حدائق عالمية..وفقا لاتفاقية تبادل الحيوانات ؛ وشاهدوا عروض للزراف..وفي المقابل تم تقديم بعض الحيوانات المهمة مثل:الدب الروسي وآلمها العربي والكانجرو وفرس النهر والبجع الأبيض ، وبعد مفاوضات استمرت عدة أشهر وصلت ثلاث من الزرافات - ذكر و2 أنثى- من جنوب أفريقيا!

تعيش الزرافة سوسن حالة من البهجة

وما أن سمعت الزرافة سوسن الخبرمن حارسها الخاص .. إلا وانشرح قلبها وباتت تعد الأيام ،وخاصة بعدما شاهدت تجهيزات بيت الزرافات الجديد وبأحدث التصميمات طبقا للاشتراطات الدولية، ولم تنس سؤال حارسها الخاص عن الشهادات الصحية والحكومية للزرافات الثلاث.. فنحن لا زلنا في زمن الكورونا!

وتعيش الزرافة سوسن حالة من البهجة والسعادة منتظرة زواجها من عريسها القادم من جنوب أفريقيا، ولكن أشد ما كانت صدمتها، واضطرارها للإنتظار مدة أطول ..عندما همس لها حارسها بأن : ذكر الزراف المرشح للزواج بك ..عمره حوالي سنتين، وسيظل بعيدا عنك.. لأنك أكبر منه، ولن يتم الزواج قريبا ..حتى يكبر الذكر!

الزرافات الثلاث من جنوب افريقيا

-الزرافات الثلاث الجديدة يصل عمر الواحدة منها لعامين وارتفاع الزرافة الواحدة مترين فقط !-

وبحزن شديد أضاف حارسها - وكأن الزرافة سوسن تتكلم معه وتسمعه- : الزراف الجديد لن ينضم إليك إلا بعدما يكبر ويكون الطول بينكما مناسبا.

وتنتظر الزرافة سوسن وبقلبها يرقص الأمل في الزواج القريب وبعد طول إنتظار.. ولكن!!

بعد 9 أيام من وصول الزراف يستيقظ العاملون بحديقة الحيوان على خبر وفاة "زيزو" ذكر الزراف..-المرشح للزواج من الزرافات سوسن وشيكي وفرح لإكثار عدد الزرافات في مصر-.بعد تأثره بموجة البرد الشديدة وتعرضه لإلتهاب رئوي حاد، فشلت معه كل محاولات الإسعاف لإنقاذه!

القصة حقيقية والزرافة سوسن لازالت تنتظر عريسها بحديقة حيوان الجيزة بالقاهرة !!