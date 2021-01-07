سلالة كورونا الجديدة تغزو عدة ولايات أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور التي اكتشفت في بريطانيا للمرة الأولى، في الانتشار بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخبراء الأمراض المعدية، إن الولايات المتحدة اكتشفت عدداً من الحالات المصابة بـ"كوفيد-19" نتيجة السلالة الجديدة المعروفة بـ"B.1.1.7، بما في ذلك 32 حالة في ولاية سان دييجو.

وأكد مدير مكتب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للكشف الجزيئي المتقدم جريج أرمسترونج، أن المركز يتعامل مع السلالة الجديدة بجدية.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة التي اكتشفت في جنوب أفريقيا لم تظهر في الولايات المتحدة حتى الآن.

من جهتها، قالت عالمة الأوبئة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي جينيفر نوزو: "نحن في سباق مع الزمن، إننا بحاجة إلى زيادة سرعتنا في التصرف حتى لا نسمح لهذا الفيروس بالانتشار أكثر والسماح لهذا التحور بأن يصبح هو السائد".

فيما أعربت عالمة الأوبئة للأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة، ماري كاثرين عن قلقها من انتشار السلالة الجديدة.