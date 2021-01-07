سكسونيا الألمانية تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ولاية سكسونيا الألمانية،الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة لديها.

وأوضحت وزارة الصحة في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، ظهور الطفرة الجديدة لدى شخص ينحدر من مدينة دريسدن كان عائدا من بريطانيا.

وأضافت الوزارة أن مكتب الصحة لا يتوقع وجود خطر لحدوث مزيد من الانتشار لهذه السلالة، وتابعت أن الشخص المصاب دخل في حجر فور وصوله إلى دريسدن، وذكرت أن الإصابة ثبتت من خلال فحص عشوائي للعينات العشوائية لدى معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات.

كانت أول مرة تظهر فيها الإصابة بالسلالة الإنجليزية في ألمانيا في ليلة عيد الميلاد، حيث ظهرت الإصابة لدى امرأة من ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا كانت قادمة من بريطانيا.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن هذه السلالة تتسم بقوة عدوى أكبر من قوة العدوى لدى النوع المعروف حتى الآن وهو فيروس كورونا المستجد.

ووصل معدل الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لكل مئة الف نسمة في سبعة أيام إلى 8ر269 حالة في ولاية سكسونيا وهي أعلى قيمة لهذا المعدل في كل ولايات ألمانيا منذ أسابيع، وقد وصل هذا المعدل على مستوى ألمانيا إلى 122 حالة.

ويصعب تحليل هذه البيانات في الوقت الحالي بسبب التأخير في الإبلاغ بها خلال فترة رأس السنة.