شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصاب الأطفال قبل سن الخامسة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، أن غالبية الأطفال يصابون بأعراض خفيفة جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث تطرقت الدراسة إلى الوضع الصحى للأطفال تحت سن الخامسة، ومدى تأثرهم بالمرض، طبقا لتقرير نشر في موقع medicalxpress.

وأكدت الدراسة أن الأطفال دون سن الخامسة لايتعرضون للعدوى بفيروس كورونا مقارنة بالأطفال في المرحلة العمرية المتقدمة، حيث أشارت النتائج إلى أن نصف المصابين من الرضع ونحو نصف المصابين أقل من الخامسة أصيبوا دون ظهور أعراض تكشف عن انتقال العدوى لهم.

وأوضحت الدراسة أن الخطورة تكمن في إصابة الأطفال بالفيروس دون ظهور الأعراض مما يجعلهم أكبر ناقل للعدوى لاسرهم، وبالتالي تفشى المرض في المحيطين بهم.

وركزت الدراسة على الأطفال دون سن الخامسة لأنهم الفئة العمرية الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، حيث تعد التهابات الجهاز التنفسي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لدخول الأطفال إلى المستشفى، لذلك استهدفت الدراسة تحديد نسبة الإصابة وخطورتها عند الأطفال دون سن الخامسة.

وقال الباحثون إن غالبية الأطفال يصابون بعدوى بدون أعراض بشكل عام ويلعبون دورًا مهمًا في نقل التهابات الجهاز التنفسي داخل المجتمع، وهذا هو السبب في أن التطعيم غالبًا ما يستهدف تلك الفئة العمرية للعدوى مثل الأنفلونزا .

واعتمدت الدراسة على فحص 1214 طفلاً تقل أعمارهم عن خمس سنوات مصابين بعدوى الفيروس التاجى، والتي أظهرت أن الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات قد أصيبوا بشكل عام بالفيروس ذى الأعراض الخفيفة وأن هذه العدوى غالبًا ما يتم اكتسابها من خلال المحيطين بهم.