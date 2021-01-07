شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف قدرة فيتامين د على تقليل معدلات الوفيات بين مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة لمركز أبحاث إدارة الخدمات الصحية التابع لجامعة تبريز بإيران، عن فاعلية فيتامين د فى تقليل الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا التى قد تؤدى للوفاة فى معظم الحالات، كما أنه يساعد فى مقاومة تطور الفيروس داخل الجسم، طبقا لتقرير نشر فى موقع " medRxiv".

وعلى الرغم من أن الفيروس، هو مرض تنفسي في المقام الأول ولكن من المعروف أنه يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، من الجهاز الهضمي إلى الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يطغى أيضًا على جهاز المناعة في الحالات الشديدة ، ومن هنا جاء الاهتمام العلمي بما إذا كانت المكملات المعززة للمناعة يمكن أن تساعد في محاربة العدوى.



فيتامين د ووفيات كورونا

و أظهر الباحثون أن مكملات فيتامين د تساعد مصابى كورونا فى مواجهة مخاطر تعرضك للحالات الحرجة التى تودى للوفاة خاصة مع تفاقم الأعراض ومستويات علامات الالتهاب التى تصيب الجهاز التنفسى.

وأشارت الدراسة إلى التأثير الإيجابي لفيتامين (د) على مرضى كورونا، والذى يمكن تناوله فى صورة مغذيات دقيقة قابلة للذوبان في الدهون، التى تعمل على تعزيز قدرة الجهاز المناعى داخل الجسم وبالتالى قدرته على مكافحة الفيروس التاجى، خاصة بعد أن توصلت نتائج البحث إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين (د) والنتائج الوخيمة لدى مرضى كورونا.

وأكدت الدراسة على دور مكملات فيتامين (د) في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة بسبب فيروس كورونا، حيث توصل الفريق البحثى إلى تراجع معدلات الوفيات للمرضى الذين تناول فيتامينات د، خلال رحلة اصابتهم بالمرض، بالاضافة إلى التحسن السريرى للمصابين بعد تلقى جرعات المكملات الغذائية من فيتامين د، مقارنة بالمرضى الآخرين.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) يقلل من مستويات علامات الالتهاب بين المرضى المصابين بكورونا، مما يؤدي إلى تشخيص أفضل وزيادة البقاء على قيد الحياة.