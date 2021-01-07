شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية: فترة انتقال عدوى كورونا من 7 لـ 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، أن فترة انتقال العدوى بين مصابى فيروس كورونا داخل الحجر الصحى تتراوح من 7 الى 10 أيام، حيث اعتمدت الدراسة على تتبع الإصابات للأفراد الأسرة داخل المنزل، ومدى ظهور العدوى خلال فترة الحجر المنزلى، والتى تراجعت إلى 7 أيام بدلا من 15 يوما، وفقا لتقرير نشر فى صحيفة ميديكال اكسبريس.

وأكدت الدكتورة ميليسا إيه رولفز، من الفريق البحثى للدراسة، أنه تم فحص جهات الاتصال المنزلية لمرضى كورونا وعينات الجهاز التنفسي، التى توصلت الى أن 59 % من 185 مخالطًا منزليًا كان لديهم فيروس كورونا يمكن اكتشافه في أي وقت، فى حين أن 76 و 86 % من نتائج الاختبار كانت إيجابية في غضون 7 و 10 أيام ، على التوالي.

وأوضحت الدراسة أن فرصة البقاء بدون أعراض وتلقي نتائج اختبار سلبية حتى اليوم 14 بلغت نسبتها 81 و 93 %، على التوالي ، بين جهات الاتصال المنزلية الذين تلقوا نتائج اختبار فيروس كورونا سلبية ولم تظهر عليهم أعراض حتى الخليج 365 أو حتى اليوم العاشر.

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن الأشخاص قد يكونون أكثر التزامًا بفترة حجر صحي أقصر، فإن مثل هذه السياسة لا تخلو من خطر انتشار المزيد من العدوى، لذا فان إجراء اختبار حساس بدرجة كافية في نهاية فترة الحجر الصحي الأقصريساعد في تحديد جهات الاتصال المنزلية المصابين بعدوى كورونا.