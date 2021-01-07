ارتفاع إصابات كورونا في الخرطوم لـ18343

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالولاية إلى 18343.

وسجلت ولاية الخرطوم أعلى الإصابات مقارنة ببقية الولايات بارتفاع العدد التراكمي إلى 5623 حالة.

وقال مدير عام الوزارة، محجوب تاج السر منوفلي إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 778، مشيراً إلى تسجيل 10 حالات شفاء ليبلغ عدد المتعافين 8409.

وأشار منوفلي إلى وجود تنسيق تام مع وزارة التربية والتعليم بالخرطوم من خلال اللجنة المشتركة استعداداً لبدء الدراسة للصفين الثامن أساس والثالث ثانوي بمدارس الولاية وفق الاشتراطات الصحية .

وناشد إدارات المدارس والتعليم بالمحليات وأسر التلاميذ والطلاب بضرورة التعاون التام بتنفيذ الاشتراطات الصحية لضمان العودة الآمنة للمدارس .