78 % فاعلية لقاح سينوفاك في تجارب أخيرة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع إن لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية للوقاية من كورونا أثبت فاعلية بنسبة 78% في نتائج تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل.

وتقرب النتائج اللقاح من الحصول على موافقة الجهة التنظيمية في أكبر دولة بأمريكا الجنوبية.

وجاءت النتائج، التي تراقبها عن كثب دول تريد الاعتماد على هذا اللقاح لبدء عمليات تحصين واسعة النطاق، بعد أن قال باحثون أتراك في ديسمبر كانون الأول إن اللقاح أظهر فاعلية بنسبة 91.25 بالمئة بناء على بيانات أولية.

وتستعد البرازيل وإندونيسيا اللتان تسجلان أكبر عدد إصابات بالمرض في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا للبدء في طرح اللقاح الذي يحمل اسم (كورونافاك) هذا الشهر.