صحة ورشاقة

78 % فاعلية لقاح سينوفاك في تجارب أخيرة بالبرازيل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع إن لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية للوقاية من أثبت فاعلية بنسبة 78% في نتائج تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل.

وتقرب النتائج اللقاح من الحصول على موافقة الجهة التنظيمية في أكبر دولة بأمريكا الجنوبية.

وجاءت النتائج، التي تراقبها عن كثب دول تريد الاعتماد على هذا اللقاح لبدء عمليات تحصين واسعة النطاق، بعد أن قال باحثون أتراك في ديسمبر كانون الأول إن اللقاح أظهر فاعلية بنسبة 91.25 بالمئة بناء على بيانات أولية.

وتستعد البرازيل وإندونيسيا اللتان تسجلان أكبر عدد إصابات بالمرض في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا للبدء في طرح اللقاح الذي يحمل اسم (كورونافاك) هذا الشهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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