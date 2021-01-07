منظمة الصحة تبحث إدراج لقاحات كورونا الصينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت كبيرة خبراء التطعيمات في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تبحث إدراج لقاحات لكورونا طورتها شركات صينية على قائمة لقاحات الطوارئ.

يأتي ذلك بعد أن أدرجت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 31 من ديسمبر/كانون الأول اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وقالت كيت أوبراين مديرة قسم المناعة في المنظمة في حدث بث على الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ندرس بعض اللقاحات التي طورتها الصين ولقاح أسترا زينيكا. نناقش الأمر حاليا وبدأنا العمليات المتعلقة بلقاحات أخرى".

وحثت شركات إنتاج اللقاحات على تقديم البيانات المتعلقة بلقاحات مرشحة للاستخدام وتظهر نتائج واعدة.