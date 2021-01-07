مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وتلقي أكثر من 137 ألف اللقاح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الخميس، حيث طمأن الجميع بأنه لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".



وأوضح العبدالعالي أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول وتم رصد حالات محدودة جرى التعامل معها من خلال عزلها، مفيداً أنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوته، وأن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

وأفاد بأنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 363485 حالة، بينها 2170 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 328 حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في السعودية وصل إلى 355037، بإضافة 138 حالة شفاء جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6278 بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.