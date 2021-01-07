شكرا لقرائتكم خبر عن هل استهلاك كميات من فيتامينC يقوى المناعة خلال كورونا؟ اعرف الحد المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيتامين Cعنصر غذائي أساسي للحفاظ على صحة الجسم، وخلال الفترة الماضية شهد استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين سى، والمكملات الغذائية ارتفاعًا حادًا خاصة فى ظل وباء فيروس كورونا، نظرًا لخصائصه المعززة للمناعة، ، قد يكون بعض الناس قد أفرطوا في تناول فيتامين C، والذي يمكن أن يكون له بعض الآثار الضارة على صحتك.



الكيوى

مع عدم وجود علاجات أو لقاحات محددة للوقاية من مرض كورونا المتاحة لأكثر من عام، ومع استمرار انتشار المرض، اقترح الباحثون أن تكون المناعة القوية أفضل رهان لمنع حدوث مضاعفات المرض، وأدى ذلك إلى استهلاك الأطعمة المعروفة بتعزيز المناعة، أصبحت الأعشاب مثل الزنجبيل وغيرها من الأعشاب المعززة للمناعة مشهدًا مألوفًا في كل منزل، بدأ الناس في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين Cبانتظام، وشهد البرتقال والكيوي والفلفل وغيرها استهلاكًا كبيرًا، حتى أن البعض اختار المكملات الغذائية لفيتامين C و D لضمان مناعة أفضل.

هل يمكنك تناول الكثير من فيتامين C؟

حسب المقولة الشهيرة "الكثير من أي شيء سيء"، فعندما يستهلك الناس فيتامين C من الأطعمة، وحتى المكملات الغذائية، لتعزيز المناعة، فإن الجهل بكمية العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائف صحية، ومقدار تناولهم مع الطعام والمكملات، قد يؤدى إلى مشاكل وحدوث آثار جانبية خطيرة على الجسم.



هل تستهلك الكثير من فيتامين سى ؟

ما مقدار فيتامين Cالذي يحتاجه جسمك بالفعل؟

حسب البحث، فإن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C للبالغين هي 65 إلى 90 ملليجرام في اليوم، الحد الأعلى 2000 مجم في اليوم، فهم هذا من حيث كميات الطعام، حيث تحتوي برتقالة واحدة على حوالي 51 مجم من فيتامين C

من ناحية أخرى، يحتوي 500 مجم من قرص فيتامين سي على الكمية الدقيقة من فيتامين سي، والتي يمكن أن توفراحتياجك.

ماذا يحدث عندما تستهلك الكثير من فيتامين سي؟

في حين أن الحد الأعلى لاستهلاك فيتامين سي هو 2000 ملج في اليوم، مما يجعل من غير المرجح أن تفرط في تناول المغذيات، عند تناول جرعة زائدة، يمكن أن يظهر الجسم الأعراض التالية" الاسهال الغثيان، التقيؤ، حرقة في المعدة، المغض، صداع الرأس، الأرق، يمكن أن يساعد التوقف عن تناول فيتامين سي لمدة يوم أو نحو ذلك في تخفيف الأعراض.



فيتامين سى

الحد الأدنى..

في حين أن تناول فيتامين سي مهم، خاصة في زمن كورونا وموسم الشتاء، فمن المستحسن أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يوفر جميع العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة، يجب اختيار المكملات فقط بناءً على نصيحة طبيب متخصص، ولا ينبغي وصفها بنفسك.