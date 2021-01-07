شكرا لقرائتكم خبر عن حليب الشوفان روشتتك لتقوية العظام والحماية من السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حليب الشوفان هو المعادل النباتى للبن الأبقار، والذى انتشر تناوله خلال الفترة الأخيرة لمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، حيث يعد الاختيار الأمثل للأشخاص النباتيين ومرضى حساسية اللاكتوز، حيث يتميز ببعض الفوائد الصحية الهامة لأعضاء الجسم وفقا لتقرير نشر فى موقع boldsky .

وحليب الشوفان عبارة عن لبن نباتي خالٍ من الدسم بديل عن البقري، يصنع عن طريق نقع قطع نبات الشوفان أورقائق الشوفان في المياه، وبعد الامتزاج فيها يُصَفى السائل بقطعة من الشاش ليتحول بعدها إلى شكل إسفنجي من الحليب، وبما أن هذا الحليب مصنوع من الشوفان المصفى فإنك بالطبع لن تجد فيه نفس القيمة الغذائية للشوفان الطبيعي، لذا فإن حليب الشوفان الذي يتم بيعه في الأسواق يكون مزودا بفيتامين " أ و د" بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، ويحتوي أيضا على قدر منخفض من الدهون، وهو خالٍ من مسببات الحساسية الموجودة في أنواع الألبان وتتعدد فوائده للجسم وهى:



حليب الشوفان لصحة العظام

حليب الشوفان يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين "د"وهما المواد الغذائية الأساسية التي تساعد على بناء عظام قوية وصلبة، فالكالسيوم ضروري لإبقاء العظام صحية وقوية، كما يقلل من احتمالية تعرض العظام للكسر تحت أي ظرف، أما فيتامين D فيعمل على تحسين فاعلية الكالسيوم في تعزيز صحة العظام، فكلا من فيتامين D والكالسيوم يعززان صحة العظام ومعالجة الهشاشة.



حليب الشوفان

يحتوى حليب الشوفان على أنزيمات الكلوكاجين التى تساعد في تقليل سرعة الهضم مما يجعل الإنسان يشعر بالشبع لوقت أطول، والتقليل من تناول الطعام على مدار اليوم، فقد أثبتت كثيرمن الدراسات أن الخلايا القابلة للذوبان تساعد في فقدان الوزن على المدى البعيد.



حليب الشوفان يضبط مستوى سكر الدم

بما أن حليب الشوفان يعتبر مصدرا كبيرا لفيتامين A وفيتامين D فهو بذلك يرفع نسبة المناعة في الجسم ويزيد من مقاومته للأمراض. كما يضبط مستوى سكر الدم

بالرغم من كل تلك الفوائد لحليب الشوفان، إلا أن تناوله في المقابل يترك بعض الآثار الجانبية، فحليب الشوفان التجارى يحتوي على نسب كبيرة من الإضافات والمواد الحافظة والسكريات، خاصة إذا كان هذا الحليب معروض بأطعمة مختلفة أو محلى، لذا فيُفَضل شراء حليب الشوفان غير المحلى.





وأكد التقرير أنه يمكن صناعة الحليب فى المنزل،إلا أن صناعته في المنزل من الممكن أن لا تقدم نفس نسبة الفيتامينات والعناصر الغذائية لكن يكفي على الأقل أنه حليب آمن.

ويمكنك أن تصنع حليب الشوفان بسهولة عن طريق وضع كوب واحد من رقائق الشوفان في الماء ومزجها جيدا مع ثلاثة أكواب من المياه، ثم قم بتصفية السائل جيدا في قطعة من الشاش للتأكد من فصل الحليب عن الشوفان، ويمكنك إضافة العسل إلى هذا الحليب على سبيل المثال لتحسن مذاقه.