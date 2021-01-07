شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح قبل تناول وليمة أعياد الميلاد.. تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننتظر الأعياد والمناسبات العامة بفارغ الصبر لتناول الولائم والأطعمة الدسمة المختلفة، خاصة بعد فترة صيام نزهد خلالها كل أنواع الطعام، لذا تعد وليمة عيد الميلاد المجيد من أهم الطقوس التى يحرص عليها الأقباط كمظهر من مظاهر العيد، لكن لابد من الالتزام ببعض النصائح لتناول الأطعمة بحرص حتى لا نصاب بوعكة صحية.

وحدد موقع healthline بعض النصائح التى يجب الالتزام بها حتى لا نصاب بوعكة صحية بعد مائدة عيد الميلاد المجيد:

1. انتقاء الأطعمة التى تتناولها، فلابد من تناول الأطعمة بحرض شديد خاصة الأطعمة الدسمة التى تشمل اللحوم والنشويات، فلابد من تناول كميات قليلة من كل الأنواع وضرورة اختيار أطعمة صحية بجانب قائمة الطعام الدسم.

2. تجنب تناول وجبتين فى مدة زمنية قليلة، حتى لا تصاب الأمعاء بالانتفاخ وتشعر بألم بالمعدة نتيجة تراكم الطعام داخل الجهاز الهضمى وبالتالى ينتج عنه اضطرابات فى عملية الهضم.

3. توقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع، فلا تتناول المزيد من الأطعمة دون الشعور بالجوع.

4. خصص وقتًا لممارسة الرياضة، فلابد من ممارسة التمارين اليومية حتى خلال الأعياد.

5. تجنب تناول الحلويات وراء الوجبة الرسمية حتى لاتصاب بالانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمى.

6. حاول بذل أى مجهود بسيط خلال يوم الاحتفال بالعيد، فلا تستسلم للاستلقاء على الأريكة طوال اليوم، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة.

7. تناول الماء كثيرا قبل تناول الطعام الدسم حتى تشعر بالشبع خلال تناول الأطعمة.

8. تجنب تناول الكحول والمياه الغازية التى تؤدى إلى تعثر فى عملية الهضم.