الصحة العالمية: أوروبا في "مرحلة حرجة" من جائحة كورونا

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

ذكر هانز كلوج الرئيس الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن أوروبا باتت في "مرحلة حرجة" من جائحة فيروس كورونا.



وقال كلوجه من الوكالة ومقرها كوبنهاجن اليوم الخميس: "هذه لحظة تمثل مرحلة حرجة في مسار الجائحة حيث يجب أن يشكل العلم والسياسة والتكنولوجيا والقيم جبهة متحدة لدحر هذا الفيروس المتواصل والمراوغ".

وتسببت الجائحة في 2020 في أكثر من 580 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وفي 26 مليون إصابة في المنطقة.

وأشار كلوجه إلى أنه في حين أن توزيع اللقاحات، على سبيل المثال، كان بمثابة بريق أمل، شكل الفيروس "تحديات جديدة" بعد تحوره.

وذكر أن سلالة جديدة للفيروس جرى رصدها أولا في بريطانيا ثم جرى العثور عليها في 22 دولة في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية.

وقال كلوجه : "هذه السلالة مدعاة للقلق لأن لديها قدرة أكبر على نقل العدوى ".

وأضاف: "بدون زيادة السيطرة لإبطاء انتشارها فسوف يكون هناك أثر للزيادة على المنشآت الصحية المضغوطة بالفعل".

وقال الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه يجب على الدول التحقق من "الانتقال السريع الاستثنائي والظهور غير المتوقع للمرض أو شدته".

تضم المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية 53 دولة.