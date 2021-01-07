وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح موديرنا المضاد لكورونا

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أقرت وكالة الأدوية الأوروبية لقاحا طورته شركة مودرنا للوقاية من كوفيد-19 اليوم الأربعاء وهو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة هناك بينما تسرع السلطات من وتيرة جهود التحصين وسط مخاوف من أن سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد أشد عدوى بدأتا في الانتشار.



ومن شأن بدء حملات تطعيم واسعة النطاق في دول الاتحاد الأوروبي التي يقطنها نحو 450 مليون نسمة أن تكون نقطة تحول على طريق القضاء على الجائحة التي أودت حتى الآن بحياة نحو مليون و900 ألف مريض في العالم. وتأتي الموافقة في وقت تتسابق فيه الدول لاحتواء سلالتين رصدتا في جنوب أفريقيا وبريطانيا شديدتا العدوى وتسببتا في زيادة حادة في عدد الإصابات.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها منحت موافقتها لاستخدام لقاح مودرنا على من تفوق أعمارهم 18 سنة بعد تقييم للبيانات المتعلقة بالجودة والسلامة والفاعلية.

وتبقى خطوة نهائية قبل طرح اللقاح في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي وهي موافقة المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للتكتل، وهي خطوة من المتوقع أن تتم قريبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر لقاحا أنتجته شركة فايزر بالتعاون مع بيونتيك يستخدم ذات التكنولوجيا التي اعتمد عليها لقاح مودرنا.

وأصدرت وكالة الأدوية الأوروبية موافقة تسويق مشروطة للقاحين بدلا من الموافقة بالاستخدام العاجل على وجه السرعة كما فعلت بريطانيا إذ قالت الوكالة إن ذلك يتطلب دراسة أكثر تفصيلا للبيانات المتاحة عن اللقاحين.