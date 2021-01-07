احذر.. "منتجات تقصير عمر" الرجال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحذيرات متتابعة تطلقها الدراسات والأبحاث التي تؤكد أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يشكل خطراً على صحة الرجال تحديدا.

ونقل موقع "العربية" عن صحيفة "إكسبريس" البريطانية، نتائج أبحاث قام بها مجموعة من العلماء البريطانيين توصلوا خلالها إلى أن اللحوم الحمراء ومنتجاتها تزيد من خطر الموت عند تناولها بكثرة خاصة عند الرجال، مطلقين عليها اسم "منتجات تقصير العمر".

ووفق الصحيفة، فإن "تناول اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الخنزير المقدد والنقانق يزيد من خطر الموت لدى الرجال ويزيد أيضاً من احتمال الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب التاجية"، وينصح الخبراء الرجال باستبدال اللحوم بالفول والمكسرات وفول الصويا.