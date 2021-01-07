21 وفاة و1251 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 21 حالة وفاة و1251 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة بالضفة الغربية و7 حالات في قطاع غزة و4 بالقدس الشرقية.

وأضافت أنه تم تسجيل 460 إصابة في الضفة الغربية و535 في قطاع غزة و256 بالقدس الشرقية.

وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 566 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و730 في قطاع غزة و207 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة، الخميس، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 107 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقررت الحكومة الفلسطينية مطلع الأسبوع الجاري استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 162322، تعافى منها 142604 وتوفي 1663.