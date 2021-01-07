كورونا يفرض حالة الطوارئ في طوكيو حتى هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا فرض حالة الطوارئ بالعاصمة طوكيو و3 مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال سوجا، في مستهل اجتماع حكومي لمناقشة إجراءات مكافحة مرض كوفيد-19، إن حالة الطوارئ تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتى 7 فبراير/ شباط.

وستكون القيود الجديدة التي تستمر لمدة شهر، أقل صرامة من عمليات الإغلاق التي فرضت في أجزاء أخرى من العالم، وستكون أكثر ليونة حتى من حالة الطوارئ الأولى التي أعلنت في اليابان الربيع الماضي.

وستشمل التدابير التقييدية الجديدة قطاع المطاعم والمقاهي التي سيطلب منها الإغلاق بحلول الساعة 20,00، مع مطالبة السكان أيضا بتجنب الخروج غير الضروري بعد الساعة 20,00.