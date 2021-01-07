صحة ورشاقة

كورونا يفرض حالة الطوارئ في طوكيو حتى هذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا فرض حالة الطوارئ بالعاصمة طوكيو و3 مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس .

وقال سوجا، في مستهل اجتماع حكومي لمناقشة إجراءات مكافحة مرض كوفيد-19، إن حالة الطوارئ تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتى 7 فبراير/ شباط.

وستكون القيود الجديدة التي تستمر لمدة شهر، أقل صرامة من عمليات الإغلاق التي فرضت في أجزاء أخرى من العالم، وستكون أكثر ليونة حتى من حالة الطوارئ الأولى التي أعلنت في اليابان الربيع الماضي.

وستشمل التدابير التقييدية الجديدة قطاع المطاعم والمقاهي التي سيطلب منها الإغلاق بحلول الساعة 20,00، مع مطالبة السكان أيضا بتجنب الخروج غير الضروري بعد الساعة 20,00.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا