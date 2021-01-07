ارتفاع قياسي جديد بإصابات كورونا في التشيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التشيكية، الخميس، تسجيل 17 ألفا و668 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في ثاني يوم على التوالي يتم فيه تسجيل رقم قياسي للإصابات اليومية.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 794 ألفا و740 حالة منذ بداية ظهور الفيروس. ويبلغ عدد الوفيات في البلاد 621ر12 حالة.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة التشيكية، الخميس، لاتخاذ قرار بشأن "تعديل وتمديد" قيود الإغلاق الخاص بمكافحة فيروس كورونا، وذلك في جلسة استثنائية.

وبعد سلسلة من الزيادات اليومية القياسية في عدد الإصابات بالفيروس، فإن البلاد تسجل حاليا واحدا من أعلى معدلات الإصابات الجديدة التراكمية في العالم، لسبعة أيام على التوالي، لكل مليون شخص.

وكانت الإصابات قد زادت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد تخفيف الإغلاق، ما أجبر الحكومة على تشديد القيود مرة أخرى بفرض حظرا للتجوال ليليا وإغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحد من عدد التجمعات خارج المنازل.