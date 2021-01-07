جنوب أفريقيا تواجه كورونا بعدة لقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي أمام البرلمان، الخميس، إن البلاد تعتزم شراء عدة لقاحات ضد فيروس كورونا من شركات مختلفة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة القول إن تكلفة تطعيم 67% من المواطنين سوف تصل إلى 20.6 مليار راند (الدولار الأمريكي يساوي 15 راند جنوب أفريقي).



ولم يذكر الوزير جدولا زمنيا لبدء عملية التطعيم.

وذكرت تقارير أن 70% من اللقاحات سوف يتم الحصول عليها من شركة أسترازينيكا بتكلفة 54 راندا للجرعة.

وقد جرى تأسيس لجنة لتنسيق التطعيمات، كما سوف يتم تشكيل منتدى خاص لتنسيق الشؤون الصحية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة سوف تتواصل مع الجهات الموردة لشراء اللقاحات، وسوف تقوم بتوزيعها على الإدارات الصحية وقطاع الصحة الخاص.