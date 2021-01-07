60 ألف وفاة بفيروس كورونا في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا 23541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، مما يرفع الإجمالي إلى 3 ملايين و332142 حالة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 506 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يزيد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 60457.

وكان المعهد الذي طور لقاح "سبوتنيك في" الروسي أعلن، الثلاثاء، أن روسيا طعّمت أكثر من مليون شخص ضد مرض "كوفيد -19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن ألكسندر جينسبرج، رئيس معهد "جماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، قوله إنه يتم منح حوالي 100 ألف جرعة من اللقاح كل يوم.