شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق فى وفاة طبيب أمريكى بعد تناول لقاح كورونا.. وفايزر : لا نعتقد أن هناك صلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق السلطات الصحية داخل مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، في واقعة وفاة طبيب بعد أسابيع من تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا، وذلك وفقًا لما ذكره دارين كابرارا، مدير العمليات في مكتب الفاحص الطبي.

ووفقا لتقرير شبكة "CNN"، قال مدير العمليات في مكتب الفاحص الطبي، إن مكتبه يعمل مع وزارة الصحة بفلوريدا والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، للتحقيق في وفاة الدكتور جريجوري مايكل، مضيفا أن وفاته لم ترتبط بشكل قاطع باللقاح، لكن هذا من بين الاحتمالات التي يجري استكشافها.

وقال مدير العمليات، إن الطبيب المتوفى تلقى جرعات اللقاح فى 19 ديسمبر الماضى، وتوفي فى اليوم الثالث من الشهر الجارى، وتم إجراء تشريح للجثة يوم الثلاثاء الماضى، للوقوف على أسباب الوفاة بناء على التقارير التى يتم الإعلان عنها من قبل الفاحص الطبي.



التحقيق فى وفاة طبيب بعد لقاح كورونا

فايزر تحقق أيضا في سبب الوفاة

وقالت شركة فايزر في بيان لها : " شركتا Pfizer و BioNTech على علم بوفاة أخصائي رعاية صحية بعد 16 يومًا من تلقي جرعة أولى" من اللقاح، وأضافت: "إنها حالة سريرية غير عادية للغاية لقلة الصفيحات الشديدة ، وهي حالة تقلل من قدرة الجسم على تجلط الدم ووقف النزيف الداخلي".

وقالت الشركة في البيان: "نحقق بنشاط في هذه الحالة ، لكننا لا نعتقد في الوقت الحالي أن هناك أي صلة مباشرة باللقاح".

وأضافت:"لم يتم تحديد أي إشارات أمان ذات صلة في تجاربنا السريرية أو تجربة ما بعد التسويق حتى الآن أو مع منصة لقاح mRNA، وحتى الآن تم تطعيم ملايين الأشخاص ونحن نراقب عن كثب جميع الأحداث السلبية لدى الأفراد الذين يتلقون لقاحنا ، ومن المهم ملاحظة أن الأحداث الخطيرة، بما في ذلك الوفيات التي لا علاقة لها باللقاح ، من المرجح للأسف أن تحدث بمعدل مماثل لما يحدث في عموم السكان ".

وقال مسئولو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إنه لم يروا أي ردود فعل مقلقة تجاه لقاحات فيروس كورونا، وهى أكثر من 29 حالة من ردود الفعل التحسسية الشديدة - أو 11.1 حالة فقط من الحساسية المفرطة لكل مليون جرعة تم تناولها.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي في CDC: "الفوائد المعروفة والمحتملة للقاحات كورونا الحالية تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة ، مثل الإصابة بـ بفيروس كورونا، مع ذلك ، أننا لا نستطيع رؤية أحداث صحية خطيرة محتملة في المستقبل."

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تلقى أكثر من 5.3 مليون شخص جرعتهم الأولى من لقاح كورونا في الولايات المتحدة.

وفي بيانها ، قالت الوكالة إنها تراجع بانتظام بيانات السلامة إلى جانب الوكالات الفيدرالية الأخرى مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، بالإضافة إلى خبراء سلامة اللقاحات الذين يراجعون البيانات بشكل مستقل ويقدمون التوصيات ويقدمون التوجيه.

وقال البيان: "سيقيم مركز السيطرة على الأمراض الوضع مع توفر مزيد من المعلومات وتقديم تحديثات في الوقت المناسب عما هو معروف وأي إجراءات ضرورية".