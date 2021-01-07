شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل بريطانى بمرض نادر وفقدان للذاكرة بعد تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل بريطانى يبلغ من العمر 7 سنوات بفقدان للذاكرة بعد أن أدت معركته مع فيروس كورونا إلى مرض نادر، حيث شخص الأطباء إصابة الطفل "لوجان والش" بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (PIMS-TS) بعد ستة أسابيع من التعافى من كورونا، وفقاً لجريدة "مترو" البريطانية.

وشعر الطفل "لوجان والش" بأعراض مختلفة بدأت بتورم يديه وقدميه بجانب الطفح الجلدى، وعلى الفور تواصلت والدة الطفل المصاب بالإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفحص الأطباء بالمستشفى حالة الطفل المصاب، وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بمتلازمة الالتهاب المتعدد لكورونا، بعد أن أكدت التقارير الأولية إصابة الأطفال بتلك المتلازمة خلال رحلة مرضهم مع الفيروس التاجى.

وأكد الأطباء أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة تؤدى إلى فشل الأعضاء، وعدم كفاية تدفق الدم، بالإضافة إلى حالات الطوارئ الطبية الشديدة الأخرى، ما يعنى أنه يجب إدخال الأطفال إلى وحدة العناية المركزة.

وكشف طاقم الأطباء داخل المستشفى أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يعانون من متلازمة الالتهاب على الرغم من عدم ظهور أى أعراض تكشف إصابتهم بالفيروس.

وأُجبر لوجان على الخضوع لعلاج الستيرويد ثم أصيب لاحقًا بنفخة قلبية أدت إلى نقله إلى وحدة العناية المركزة، بعد أن بدأ جسده في الانتفاخ عندما حاول التعافي وأصبح لديه سيولة في الدم بشكل مقلق.

وعلى الرغم من تحسن حالته الصحية إلا أنه أصيب بفقدان الذاكرة، بدأت بحالة من النسيان لعدد من المواقف البسيطة بعد محاولات فاشلة من والدته لتذكيره بها،مما اثر قلق السرة خاصة مع اقتراب عودته الى المدرسة ومدى تاثير ذلك على مهاراته التعليمية والفكرية.

وقالت والدة الطفل "جيسيكا": "الآن مع فقد ذاكرته، ينسى بعض الأشياء التي يمكن أن تكون محبطة له فلا يتذكر ما حدث له في المستشفى".