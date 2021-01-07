فوائد الكزبرة الخضراء 

بيروت - نادين محمد - الكزبرة واحدة من أقدم الأعشاب في التاريخ كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية اولها العديد من الاستخدامات والفوائد.

فوائد صحية مذهلة لإضافة الكزبرة إلى النظام الغذائي

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1- يحارب السرطان

تحفز المركبات النشطة في الكزبرة ، مثل الفثاليدات والتربينويدات، على إنتاج إنزيمات معينة تحول الأيونات والمركبات المسببة للورم إلى أشكال أقل سمية. هذا النشاط يوقف تكوين الورم ونموه.

2- ينقي الجسم من السموم

الكزبرة واحد من الأعشاب التي لها خصائص كيميائية تساعد على تنقية الجسم من السموم. تقوم التربينويدات والبولي أسيتيلين والكاروتينات يقضي على الجذور الحرة الضارة التي تعمل على تلف الخلايا.كوب واحد من منقوع الكزبرة يطرد جميع السموم من جسمكِ.

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3- مضاد للالتهابات ومسكن للألام

تمتلك بذور الكزبرة خصائص تسكن الألم كما أنها تحد من الالتهابات المسببة للكثير من الأمراض.

4- يساعد على الهضم ويحد من التقلصات

تمنع الكزبرة احتبس الغازات الضارة من المعدة كما أنها تساعد على الهضم وتحميك من التقلصات.

5- تخسيس الوزن

مشروب الكزبرة المغلي يقلل من مستويات الدهون في الدم. كما يمنع امتصاص الكوليسترول، وبالتالي يمنع زيادة الوزن.

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6- يعالج مرض السكري

استخدم الطب التقليدي أوراق الكزبرة لعلاج مرض السكري. تحتوي الأوراق على مركبات الفلافونول القوية المضادة للالتهابات مثل كيرسيتين التي توازن جلوكوز الدم.

7- يحسن وظائف الكلى

تعمل بذور الكزبرة على علاج التهابات المسالك البولية عن طريق تحسين وظائف الكلى. يقلل الكزبرة من احتباس الماء في الجسم، كما يتخلص جسمك من جميع السموم والميكروبات ، مما يحافظ على نظافة الجهاز البولي.

8- يحسن البشرة

تشتهر الكزبرة بخصائصها المضادة للأكسدة. تحتوي الأوراق وبذور الكزبرة على التربينويدات والستيرولات والبوليفينول والأحماض العطرية والكاروتينات التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على تجدد الخلايا.

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9- يعزز الذاكرة

خصائص الكزبرة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ووأيضا الخصائص التي تساعد على خفض الكوليسترول تنعكس على تعزيز الذاكرة، حيث تصبح الخلايا العصبية أقل تعرضًا للتأكسد و التلف.

10- مضاد للبكتيريا والفطريات وطارد للديدان



بذور الكزبرة والكزبرة لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. بفضل المركبات النشطة بيولوجيًا، يمكن للكزبرة أيضًا قتل الطفيليات المسببة للديدان.

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