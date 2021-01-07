خبراء يكشفون.. متى تعود حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا؟

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أجرى خبراء دراسة شملت 2500 مريض بفيروس كورونا من 18 مستشفى أوروبيا، ووجدوا أن هناك ضعف حاسة الشم أو فقدانها بشكل كلي، لدى أغلب الحالات.



وكان متوسط ​​مدة ضعف حاسة الشم 21.6 يوما، لكن ربع المصابين أفادوا بأن حاسة الشم لديهم لم تتعاف تماما حتى بعد مرور شهرين، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن مجلة "Internal Medicine".

وقال المشرف على الدراسة جيروم ليتشين إن "ضعف حاسة الشم أكثر شيوعا للإصابات الخفيفة من (كوفيد-19)، ويستعيد 95% من المرضى حاسة الشم في غضون 6 أشهر من الإصابة".

يذكر أن الطبيب الروسي، عبد الله خوجهايف، كشف في وقت سابق عن طريقة عودة حاسة الشم للمريض الذي شفي كاملا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن "عودة وصول الهواء إلى النهايات العصبية الموجودة في الأنف هي مسألة وقت تختلف من شخص إلى آخر".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تورم في الغشاء المخاطي للأنف مما يسبب خسارة المريض لحاسة الشم.