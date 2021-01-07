شكرا لقرائتكم خبر عن (CDC) الأمريكى: ردود الفعل التحسسية الشديدة للقاح كورونا نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، عن مدى تأثير المضاعفات الجانبية للقاحات فيروس كورونا، التى تم اعتمادها مؤخرا من قبل المنظمات الصحية، حيث توصلت النتائج إلى أن التفاعلات التحسسية الناتجة عن تناول اللقاح نادرة للغاية، فلم يعانى من تلك المضاعفات سوى 29 شخصا حتى الآ، وفقا لتقرير نشر فى موقع" CNN" .

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض الامريكية، أن نحو 21 حالة عانت من ردود الفعل التحسسية الشديدة المعروفة باسم الحساسية المفرطة، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 29 من أصل 1.9 مليون جرعة تم تناولها، خلال الأسبوع الأول من تلقى لقاحات كورونا.

رد الفعل التحسىى تجاه لقاح كورونا

وأوضح التقرير أن معدل رد الفعل التحسسي الشديد للقاح الإنفلونزا هو 1.3 لكل مليون جرعة، مما يعنى أن هناك 11.1 حالة من الحساسية المفرطة من أصل مليون جرعة يتم تناولها، حيث أكدت الدكتورة نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي في CDC: "قد يبدو معدل الحساسية المفرطة للقاحات Covid-19 مرتفعًا مقارنة بلقاحات الإنفلونزا، لكنني أريد أن أؤكد لكم أن هذه لا تزال نتيجة نادرة". مؤتمر صحفي.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن ردود الفعل التحسسية جاءت كلها في غضون دقائق من الحصول على اللقاح، ولدى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) معلومات عن 20 مريضًا من أصل 21 وقد تعافوا جميعًا.

لم يحدد مركزالسيطرة على الأمراض حتى الآن أي دليل على وجود مجموعات جغرافية من ردود الفعل ولم يشر إلى وجود أي "سيئة"، فاللقاحات التي أُعطيت للأشخاص الذين أصيبوا بردود فعل لم تأت من نفس الدفعة.

ومن بين الأشخاص الذين أصيبوا برد فعل تحسسي شديد ، كان لدى 17 شخصًا منهم تاريخ موثق من الحساسية ، بما في ذلك الأدوية والمنتجات الطبية والأطعمة والحشرات.

لكن مثل هذه الحساسية شائعة وعدد ردود الفعل نادر جدًا ، لذلك يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية العامة يجب ألا يقلقوا بشأن التطعيم - ولكن يجب عليهم استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل القيام بذلك، كما أن الأشخاص الذين لديهم ردود فعل تحسسية شديدة معروفة تجاه المكونات الموجودة في لقاحات Pfizer و Moderna ، بما في ذلك polysorbate و polyethylene glycol ، يجب ألا يحصلوا على اللقاح.