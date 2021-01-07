صحة ورشاقة

احذر ممارسة الرياضة أثناء نزلة البرد.. ما السر؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من ممارسة التمارين عند الإصابة بنزلة برد.

وأضاف أن ضعف جهاز المناعة أثناء الإصابة بنزلة برد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب. 

وأوضح المركز أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في ضيق التنفس وآلام الصدر واضطراب نظم القلب، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإرهاق والغثيان. وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب قلب فورا.

ولتجنب هذا الخطر، لا يجوز ممارسة إلا بعد الشفاء التام من نزلة البرد الشديدة، أي بعد مدة تتراوح بين 7 و10 أيام، مع مراعاة ممارسة الرياضة باعتدال ورفع مستوى الشدة تدريجيا بعد العودة لممارستها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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