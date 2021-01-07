تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 7 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 7 يناير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

واليوم الخميس، عطلة رسمية في البنوك المصرية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنوك 19.21 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا.

ارتفاع الجنيه

وصعد متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، كما صعد أمام الدولار الأمريكي، حسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.

وعلى موقع البنك المركزي، تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 19.27 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.32 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، الأربعاء.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.28 جنيه للشراء، في المصرف العربي الدولي.

فيما جاء أعلي سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري، عند 19.48 جنيه للبيع، في بنك البركة.

وسجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 19.21 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية 2020، رحلة صعوده للشهر السابع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر فقط.

والثلاثاء، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

أسعار الدولار والإسترليني

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى نحو 21.27 جنيه للشراء و21.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.44 جنيه للشراء و 21.57 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.168 جنيه للشراء و 4.195 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي إلى نحو 51.53 جنيه للشراء و 51.93 جنيه للبيع، مقابل 51.73 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

البلد الوحيد

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.